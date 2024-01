Ο Ολυμπιακός φαίνεται να πλησιάζει στην επίτευξη της συμφωνίας με τον Χοσέ Παλομίνο σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η υπόθεση της απόκτησης ενός στόπερ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και ο Χοσέ Παλομίνο φαίνεται πως αποτελεί το φαβορί για να καλύψει το κενό στο κέντρο της άμυνας.

Νωρίτερα στην Ιταλία έγραψαν ότι οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να μπουν... σφήνα στη Σαλερνιτάνα για την απόκτηση του 34χρονου στόπερ, ωστόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο το πάει ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας πως οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε στα social media, οι «ερυθρόλευκοι» είναι έτοιμοι να δώσουν τα χέρια με την πλευρά του παίκτη και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Αταλάντα για να πάρουν και από εκεί το πράσινο «φως».

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Αργεντινού αμυντικού εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως το μέλλον θα είναι μακριά από το Μπέργκαμο, με τη Σαλερνιτάνα να παραμένει στο προσκήνιο για την απόκτησή του.

Στον ιταλικό σύλλογο βρίσκεται από το 2017 όταν κόστισε πέντε εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Λουντογκόρετς και μέχρι σήμερα μετράει 224 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με εννιά γκολ και πέντε ασίστ.

⚪️🔴🇦🇷 Olympiacos are now close to reach an agreement with José Palomino on personal terms as new centre back.



Negotiations ongoing with Atalanta as also Salernitana want Palomino. pic.twitter.com/ICs1k4qHP1