Στην Disnay World της Φλόριντα βρέθηκαν ο Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα Ροκούζο μαζί με τα παιδιά τους.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αργεντινή, μετά το δημοσίευμα «βόμβα» από βραζιλιάνικο Μέσο, το οποίο ανέφερε ότι ο Λιονέλ Μέσι απάτησε τη σύζυγο και μητέρα των τριών παιδιών του, Αντονέλα Ροκούζο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «Directo do Miolo», μετά από 15 χρόνια γάμου, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ απάτησε τη σύζυγο του και μητέρα των τριών παιδιών του, με γνωστή δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής Αργεντινής, Σόφι Μαρτίνες. Το ζεύγος ωστόσο δείχνει να μη δίνει σημασία στα δημοσιεύματα, συνεχίζοντας τις κοινές εξόδους.

Ο Μέσι και η Αντονέλα, βρέθηκαν στην Disnay World της Φλόριντα, μαζί με τα παιδιά τους, περνώντας οικογενειακά την ημέρα τους. Η οικογένεια εντοπίστηκε φυσικά από τους θαυμαστές του Αργεντινού, ο οποίος ήταν ευδιάθετος.

Ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα όσα γράφουν στην Αργεντινή, όπου τονίζουν ότι η φήμη περί απάτης δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν... συνέλθει ακόμα από την ιστορική τους ήττα στο «Μαρακανά»...

