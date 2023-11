«Ο Μέσι απάτησε την Αντονέλα με γνωστή δημοσιογράφο από την Αργεντινή»

Σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα, ο Λιονέλ Μέσι απάτησε την Αντονέλα Ροκούζο με τη δημοσιογράφο, Σόφι Μαρτίνες!

Δημοσίευμα «βόμβα» έρχεται από τη Βραζιλία! Λίγα μόλις 24ωρα μετά την τεράστια νίκη της «Αλμπισελέστε» μέσα στο «Μαρακανά», τα Μέσα της Βραζιλίας αναφέρουν ότι ο Λιονέλ Μέσι απάτησε την Αντονέλα Ροκούζο.

Ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια του αθλητισμού, φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από τον χωρισμό. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει η «Directo do Miolo», μετά από 15 χρόνια γάμου, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ απάτησε τη σύζυγο του και μητέρα των τριών παιδιών του, με γνωστή δημοσιογράφο που καλύπτει το ρεπορτάζ της εθνικής Αργεντινής.

Πρόκειται για την Σόφι Μαρτίνες. Οι Βραζιλιάνοι τονίζουν ότι η δημοσιογράφος είναι ο λόγος που την τελευταία περίοδο το ζεύγος περνάει σοβαρή κρίση και βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Μια είδηση που έρχεται για να «ταράξει» τα νερά, ρίχνοντας... λάδι στη φωτιά, καθώς πριν από μόλις λίγες ημέρες είχε αποκαλυφθεί ότι ο Μέσι και η Αντονέλα περνάνε μια δύσκολη περίοδο και προσπαθούν να τα βρουν για χάρη των παιδιών τους.

Βέβαια, στην Αργεντινή αναφέρουν ότι το δημοσίευμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν... συνέλθει ακόμα από την ιστορική τους ήττα στο «Μαρακανά»...

🚨GRAVE: Após mais de 15 anos de juntos, Messi e Antonela enfrentam a maior crise de seu casamento, inclusive, estariam a um ponto da separação.



A jornalista Sofia Martinez é apontada como a pivô da crise no casamento do jogador, de acordo com a imprensa espanhola. pic.twitter.com/S6hpTFQQo8