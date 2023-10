Αζάρ: «Δεν διασκέδαζα πια στο γήπεδο, δεν ήθελα να συνεχίσω για τα λεφτά»

Την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσι μόλις στα 32 του χρόνια εξήγησε ο Εντέν Αζάρ, τονίζοντας πως δεν έβρισκε πια χαρά στο χορτάρι.

Μια ένδοξη καριέρα γεμάτη τίτλους, ντρίμπλες και γκολ έφτασε στο τέλος της το φθινόπωρο του 2023, όταν ο Εντέν Αζάρ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του εξάταπα.

Μια απόφαση που εξέπληξε αρκετούς μιας και ο Βέλγος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μόλις στα 32 του χρόνια, παρά τις πλουσιοπάροχες προτάσεις που δέχθηκε από ομάδες του MLS και της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως εξηγεί πάντως ο ίδιος μέσα από τις τελευταίες του δηλώσεις στην «L’Avenir» τα λεφτά δεν αποτελούσαν κίνητρο για να συνεχίσει την καριέρα του, μιας και είχε υποσχεθεί στον εαυτό του πως θα σταματούσε όταν δεν έβρισκε πια χαρά στο γήπεδο.

«Πάντα έλεγα ότι θα σταματούσα να παίζω από τη στιγμή που δεν διασκέδαζα στο χορτάρι. Δεν ήθελα να παίξω κάπου για τα λεφτά. Δεν μου άρεσαν οι προπονήσεις και δεν έπαιζα πλέον. Η απόφαση ήταν απλή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇧🇪 Why did Hazard decide to retire?



“I always said that I would stop playing as soon as I no longer had fun on the field”.



“I didn't want to go play somewhere for the money. I didn't enjoy training... and I didn't play anymore. The decision was simple”, told L’Avenir. pic.twitter.com/w8ZBzOPspO