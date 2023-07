Ο Δημήτρης Γούτας υπέγραψε με την Κάρντιφ στην οποία θα ανήκει ως το καλοκαίρι του 2025.

Η πρόκληση της Championship για τον Δημήτρη Γούτα ανοίγει μπροστά του και επίσημα. Η είδηση είχε γίνει γνωστή εδώ και μέρες ενώ χθες το βράδυ είχε γραφτεί ότι έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Κάρντιφ ανακοίνωσε την απόκτησή του ως το καλοκαίρι του 2025 και μάλιστα ο αγγλικός σύλλογος τον καλωσόρισε στην Ουαλία.

Ο 29χρονος στόπερ είχε πέρυσι μια γεμάτη σεζόν με την Σίβασπορ πραγματοποιώντας 46 εμφανίσεις ενώ είχε και 2 ασίστ. Φυσικά ήταν βασικός και στην πορεία της τουρκικής ομάδας ως τους 16 του Europa League, με την ομάδα του να μένει εκτός από τη φιναλίστ Φιορεντίνα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ξάνθη, Ατρόμητο, Κορτράικ, Σιντ Τρούιντεν και Λεχ Πόζναν.

We are delighted to confirm that Dimitrios Goutas has signed a two-year contract with #CardiffCity! ✍️



Welcome to South Wales, Dimitri! 💙#CityAsOne