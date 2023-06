«Η Κάρντιφ ενδιαφέρεται σοβαρά για τον Γούτα»

Η Κάρντιφ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Δημήτρη Γούτα που δεν θα συνεχίσει στη Σίβασπορ.

Τα «ηνία» της Κάρντιφ ανέλαβε πρόσφατα ο Ερόλ Μπουλούτ, που μέχρι πρότινος ήταν για έξι σεζόν προπονητής στη χώρα του αρχικά για την Μαλάτιασπορ και ύστερα για τις Αλάνιασπορ, Φενέρμπαχτσε και Γκαζιάντεπσπορ.

Ο γνώριμός μας από τη θητεία του ως παίκτης του Πανιωνίου και του Ολυμπιακού, είχε την τελευταία διετία ως αντίπαλο τον Δημήτρη Γούτα, καθώς ο Ελληνας στόπερ πήγε το 2021 στη Σίβασπορ. Πρόσφατα αποχώρησε από το club και δημοσιογράφος της «walesonline» μετέδωσε σήμερα (30/6) πως η ουαλική ομάδα που συμμετέχει στην Championship της Αγγλίας «ενδιαφέρεται σοβαρά για εκείνον».

Πρόσφατα και ο Τάσος Μπακασέτας είχε βρεθεί στο «στόχαστρο» της Κάρντιφ.

Still away, but here’s some info I have.



- 2 players expected to sign for Cardiff in coming days

- Will be at Tuesday’s game v TNS

- Understand 1 could be ex Chelsea striker Ike Ugbo on loan from Troyes

- Unsure of other, but City also have serious interest in Dimitrios Goutas pic.twitter.com/pkfKfAcB0e