«Ο Γούτας υπέγραψε για δύο χρόνια στην Κάρντιφ»

Μερίδα ΜΜΕ της Ουαλίας αναφέρει πως ο Δημήτρης Γούτας όχι μόνο συμφώνησε με την Κάρντιφ αλλά και ότι υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Παίκτης της Κάρντιφ χαρακτηρίζεται τις τελευταίες ώρες ο Δημήτρης Γούτας, από ορισμένα ΜΜΕ της Ουαλίας.

Το όνομα του Ελληνα στόπερ φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ομάδας που συμμετέχει στην Championship, καθώς μεταξύ άλλων τον ξέρει καλά ο νέος της τεχνικός Ερόλ Μπουλούτ από την κοινή τους παρουσία στο τουρκικό πρωτάθλημα.



Πλέο γίνεται λόγος για τελειωμένο deal διετούς χρονικής διάρκειας, ενώ ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είναι ελεύθερος καθώς δεν συνεχίζει στη Σίβασπορ όπου και ήταν από το 2020 μέχρι πρώτινος.

