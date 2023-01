Η Σλάβια Πράγας κατέθεσε πρόταση για την αγορά του Χρήστου Ζαφείρη από την Χάουγκεσουντ με το κόστος της να ανέρχεται κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος Ελληνονορβηγός ποδοσφαιριστής, που σας παρουσίασε πρόσφατα το Gazzetta, βρίσκεται κοντά στο να αλλάξει χωρά μετά από το μακρινό 2011, όταν άφησε τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, για να πάει στην Νορβηγία.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, που αγωνίζετια ως κεντρικός μέσος, πήγε στην Χάουγκεσουντ το καλοκαίρι του 2021 από την Γκόρουντ. Συνολικά έχει φορέσει 32 φορές την φανέλα της ομάδας έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και μοιράσει δέκα ασίστ σε 2.669 αγωνιστικά λεπτά.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σλάβια Πράγας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Χάουγκεσουντ για την απόκτησή του με το Deal να είναι περίπου στα 3 εκατ. ευρώ.

Slavia Praha are closing in on deal to sign U-21 Norway midfielder Christos Zafeiris after multiple offers — fee will be around €3m. 🇳🇴🤝🏻 #transfers



FK Haugesund and Slavia Praha are set to reach full agreement, deal brokered by First Access Sport. pic.twitter.com/boH6j2e3Mx