Χρήστος Ζαφείρης: Το «ελληνόπουλο» που έχει τρελάνει την Νορβηγία! (vids)

Τι και αν είναι μόλις 19 ετών και χρειάστηκε να μετακομίσει από νεαρή ηλικία σε μία ξένη χώρα; Ο Χρήστος Ζαφείρης μαγεύει με το ταλέντο του στα γήπεδα της Νορβηγίας και ήδη θεωρείται από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να γράψουν... ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρας.

«Από την Ελλάδα θαυμάζω τον Γιώργο Καραγκούνη με τον οποίο αγωνίζομαι στην ίδια θέση αν και έπαιζε πιο επιθετικά», είχε αναφέρει το 2018 στο Gazzetta ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή την στιγμή στην Ευρώπη. Ο λόγος για τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος σε ηλικία 19 ετών, έχει ήδη μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των σκάουτερ αλλά και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αρχηγός με την Κ19 της Εθνικής Νορβηγίας, πρωταγωνιστής στη μεγάλη κατηγορία της χώρας με την Χόζεσουντ και ένα ατόφιο ταλέντο που μονοπωλεί ήδη το ενδιαφέρον για το μέλλον. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τα κατορθώματα του Έλληνα χαφ και σας δίνει στο... πιάτο την ιστορία του.

Γεννημένος στις 23 Φεβρουαρίου του 2003, στην Αθήνα, ο Χρήστος Ζαφείρης ένιωσε από νεαρή ηλικία τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης στη χώρα, καθώς ήταν μόλις επτά ετών όταν συνέβη. Το διέξοδο του ήταν στο ποδόσφαιρο, το οποίο του άνοιξε την πόρτα να ζήσει το όνειρο, έστω και προσωρινά, του Παναθηναϊκού, στον οποίο αγωνίστηκε μέχρι το 2011 στις ακαδημίες του.

Εκείνη τη χρονιά, ήταν και αυτή που θα του άλλαζε τη ζωή, καθώς ο πατέρας του βρήκε δουλειά στη Νορβηγία και αποφάσισε να πάρει μαζί την οικογένειά του και να μείνουν μόνιμα εκεί. Μαζί και ο μικρός Χρήστος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που πάτησε στη χώρα, φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Φόρνεμπου.

Κάνοντας εξαιρετικά πράγματα, μαγνήτισε ακόμα περισσότερο τα βλέμματα στις ομάδες της Νορβηγίας και η Βαλερένγκα τον έβαλε στις ακαδημίες της με τις καλύτερες προοπτικές.

6. Christos Zafeiris (19)

One of the biggest surprises in #eliteserien and surely not a player of Haugesund for much longer.

4 Assists

12th in Successful Tackles per 90

2 man of the match awards

I can't imagine how he will not move in the next months. pic.twitter.com/pl83MMdXKw