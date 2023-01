Τη δική του... απάντηση στα βέλη του νέου τραγουδιού της Σακίρα εις βάρος του έδωσε ο Πικέ, ο οποίος εμφανίστηκε να οδηγεί ένα Twingo.

«Αξίζω όσο δύο 22άρες. Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio», τραγούδησε πρόσφατα η Σακίρα, αφήνοντας αιχμές για τον χωρισμό της με τον άλλοτε στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ. Ο Ισπανός δεν θέλησε να αφήσει ασχολίαστο το γεγονός αυτό και μετά τα όσα έκανε με το ρολόι Casio τήρησε την υπόσχεσή του και πλέον κυκλοφορεί και με Twingo.

In Shakira’s latest song, she said her ex husband Pique traded in a Ferrari for a Twingo.



So, Pique showed up to work today in a Twingo. @StoolFootball pic.twitter.com/sjGHD3ACDA