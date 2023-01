Ο Πικέ απάντησε στο «diss» της Σακίρα: «Η Casio είναι χορηγός μας, θα έρθω στο γήπεδο με Twingo»

Ο Ζεράρ Πικέ δεν άφησε να πέσουν κάτω οι σπόντες της Σακίρα από το πρόσφατο κομμάτι της και απάντησε καυστικά, ανακοινώνοντας ως χορηγό της λίγκας του την Casio και πως θα πάει στο γήπεδο με... Twingo!

Το σίριαλ Σακίρα-Πικέ μπήκε στο πιο ενδιαφέρον του επεισόδιο, αφού το διάσημο πρώην ζευγάρι επιδίδεται πλέον σε δημόσιες «σπόντες» ο ένας στον άλλον για τον χωρισμό τους.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ της ποπ μουσικής έκανε πρώτη την αίσθηση με το «diss», γεμάτο νόημα κομμάτι της, στο οποίο μεταξύ άλλων τραγουδά: «Αξίζω όσο δύο 22άρες. Αντάλλαξες μια Ferrari με ένα Twingo. Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio».

Ο Πικέ, όμως, φαίνεται να το διασκεδάζει. Και είχε όρεξη να παίξει με τις ατάκες της πρώην συζύγου του, απαντώντας έτσι με τον δικό του, «καυστικό» τρόπο στους στίχους του κομματιού που τον αφορούν.

Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος αμυντικός εμφανίστηκε στο stream που προμοτάρει τη νέα του ανεξάρτητη λίγκα, Kings League και ξαφνικά σταμάτησε τη ροή για να ανακοινώσει την είδηση πως η λίγκα σύναψε χορηγική συμφωνία με την... Casio, φορώντας, μάλιστα, ρολόι της διάσημης μάρκας και λέγοντας πως «είναι ρολόγια για μια ζωή».

Στη συνέχεια, κι ενώ το live stream εξελισσόταν παρουσία, μάλιστα και του Σέρχιο Αγουέρο μέσω βιντεοκλήσης, ο Πικέ συζητώντας τους κανονισμούς της Λίγκας, δήλωσε πως θα πάει στο γήπεδο το Σάββατο με ένα Renault Twingo, όπως αναφέρει και η Σακίρα στο τραγούδι της.

Gerard Piqué is currently showing off a Casio watch live on stream.



For context, in Shakira's song released yesterday, she sang: "You replaced a Rolex with a Casio." pic.twitter.com/zb9epWcBWC