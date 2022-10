Ιδιαίτερη διάρρηξη στο προπονητικό της Λουντογκόρετς με θύτη μια... αλεπού και θύματα τους τερματοφύλακες της ομάδας που βρέθηκαν μείον ένα γάντι.

Τρομερό σκηνικό στη Βουλγαρία, εκεί όπου μια αλεπού εισέβαλε στο προπονητικό κέντρο της Λουντογκόρετς, «έκλεψε» με το στόμα της ένα γάντι τερματοφύλακα και το έβαλε στα...πόδια.

🦊🧤 BEST video you'll watch this month! Bulgarian champions Ludogorets got outfoxed... literally! 😃😃 A fox broke into their training HQ and stole a goalkeeper glove! Just wait for it... pic.twitter.com/317z46We86