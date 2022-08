«Ο Βλαχοδήμος έμεινε στην Μπενφίκα, 'ναυάγησε' η συμφωνία με τον Αγιαξ»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος «πρωταγωνίστησε» στο μεταγραφικό «σήριαλ» της τελευταίας ημέρας που ήταν «ανοικτή» η αγορά στην Ολλανδία, όμως τελικά δεν θα συνεχίσει από την Μπενφίκα στον Αγιαξ.

Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκε η ενδεχόμενη μετακίνηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από την Μπενφίκα στον Αγιαξ, η οποία και εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο «σήριαλ» με πάρα πολλά «επεισόδια», τα οποία και παίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίες ημέρας των μεταγραφών στην Ολλανδία που ήταν η χθεσινή 31η Αυγούστου (η αγορά έκλεισε τα εκεί μεσάνυχτα, 01:00 ώρα Ελλάδος).

Ο «Αίαντας» είχε επικεντρωθεί στον 28χρονο πορτιέρε και το μεσημέρι «έσκασε» η είδηση πως έκανε πρόταση ύψους 12 με 13 εκατομμύρια ευρώ (εκ των υστέρων φαίνεται πως ήταν με τα μπόνους) για χάρη του.

Λίγο αργότερα διέρρευσε πως τα δύο clubs ήρθαν σε συμφωνία και αμέσως ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου ώστε από το «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» να προλάβουν την προθεσμία και να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες, αφού απέμεναν λίγες ώρες στη διάθεσή τους. Προς στιγμήν πάντως όλα έδειχναν πως οδηγούμασταν σε deal αλλά μερικές ώρες μετά επικράτησε ένα... χάος.

Μερίδα media στην Ολλανδία όπως η De Telegraaf μετέδιδαν ότι και ο διεθνής γκολκίπερ έδωσε τα χέρια με τον Αγιαξ για συμβόλαιο ως το 2026 κάτι που «ασπάζονταν» και ορισμένα πορτογαλικά, όμως την ίδια στιγμή άλλα στην μεν Ιβηρική ανέφεραν πως η Μπενφίκα δεν έχει βρει ακόμη τον αντικαταστάτη του και αυτό ενδέχεται να οδηγήσει την υπόθεση σε «ναυάγιο» (ενεπλάκη και το όνομα του Κέιλορ Νάβας) και ορισμένα στη χώρα τη τουλίπας ότι στο... παρά ένα το διοικητικό συμβούλιο του Αίαντα «μπλόκαρε» την πρόταση που έφτασε στη Λισαβόνα και την απέσυρε. Τα δημοσιεύματα πήγαιναν από τη... Δύση... στην Ανατολή και το τοπίο ήταν συγκεχυμένο.

Lucas Ocampos to Ajax, deal done and confirmed. All the issues will be resolved — deal will be signed on loan between Ajax and Sevilla. 🚨⚪️🔴 #Ajax



Vlachodīmos deal, collapsed after the board stopped the negotiations when it was already done. pic.twitter.com/w0H7JRPKQ8