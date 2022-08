«Συμφωνία Αγιαξ-Μπενφίκα για τον Βλαχοδήμο, 'μάχη' με το χρόνο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φαίνεται πως προβάρει τη φανέλα του Αγιαξ που «τρέχει» να ολοκληρώσει την απόκτησή του πριν τα μεσάνυχτα.

«Μάχη» με το χρόνο φαίνεται πως δίνει ο Αγιαξ ώστε να ολοκληρώσει την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου που αποτελεί τη Νο1 επιλογή του για το τέρμα. Η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία εκπνέει σήμερα (31/8) τα μεσάνυχτα και λίγο πριν μεταδόθηκε πως ο Αίαντας έκανε πρόταση στην Μπενφίκα ύψους 12 με 13 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ελληνα γκολκίπερ.

Σύμφωνα με τα όσα τονίζονται πια (μεταξύ άλλων και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο) τα δύο clubs συμβώνησαν και πλέον οι «Αετοί της Λισαβόνας»... τρέχουν για να κλείσουν τον αντικαταστάτη του, που φέρεται να είναι ο Βλάνταν Κοβάσεβιτς της Ράκοφ.



Ετσι με αυτά τα δεδομένα κάθε λεπτό «μετρά» και ο 28χρονος πορτιέρε είναι πιθανό να γίνει κάτοικος Αμστερνταμ.

Ajax are now closing in on Odysseas Vlachodīmos deal with Benfica. Full agreement in place and now trying to get it signed before the deadline [today, 23.59 in 🇳🇱]. 🚨⚪️🔴 #Ajax



First call August 21: Vlachodimos was main option for Ajax ⤵️ https://t.co/jlqlsQHjFq