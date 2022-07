Ο Κέλβιν Μπέισι έγινε επίσημα παίκτης του Άγιαξ σε μία κίνηση που αποτελεί πώληση ρεκόρ για την Ρέιντζερς.

Το πρώτο από τα τρία χτυπήματα που ετοιμάζουν οι Ολλανδοί έγινε επίσημο, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Άγγλου στόπερ από την Ρέιντζερς. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο Άγιαξ στην ανακοίνωσή του η αγορά του Κέλβιν Μπέισι κόστισε 23 εκατ. ευρώ, με το ποσό αυτό να είναι πιθανό να αυξηθεί στα 26,5 εκατ. ευρώ, αν ο παίκτης πιάσει κάποια μπόνους.

Αυτό σημαίνει πως θα είναι η δεύτερη ακριβότερη αγορά στην ιστορία του, μετά την φετινή απόκτηση του Στίβεν Μπέργκβαϊν, που έφτασε τα 31,25 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τους Σκωτσέζους, ο 22χρονος Άγγλος έγινε η ακριβότερη πώληση της ιστορίας τους, ξεπερνώντας το ρεκόρ που έθεσαν πέρυσι με την πώληση του Πάτερσον στην Έβερτον αντί 14 εκατ. ευρώ.

Ο Κέλβιν Μπέισι υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών.

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️