Ο Σουηδοβόσνιος στόπερ έκανε δηλώσεις στους απεσταλμένους των ΜΜΕ στην Ολλανδία μετά το φιλικό με τον Άγιαξ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Ήταν από τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν αγωνιστικά στον Ολυμπιακό παρά την ήττα με 1-0 από τον Άγιαξ. Ο λόγος για τον Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς που μίλησε στους απεσταλμένους των media στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα ο νεαρός στόπερ δήλωσε για το φιλικό με τον Αίαντα και την δική του παρουσία:

«Είναι τιμή μου να παίζω γι αυτή την ομάδα. Ήταν η πρώτη μου εμφάνιση ως βασικός, παίζοντας πάνω από 45 λεπτά. Ο Άγιαξ είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι τα πήγαμε καλά.Ημασταν άτυχοι που δεχθήκαμε γκολ, νομίζω ότι είχαμε αρκετές ευκαιρίες και παίξαμε καλά. Βελτιωνόμαστε συνεχώς και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για εμάς. Βρίσκομαι εδώ λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η ομάδα είναι πολύ καλή, με πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι ταιριάζω εδώ απόλυτα. Μπορώ να δείξω τις ικανότητες μου, ίσως όχι φυσικά ακόμα, γιατί ήρθα εδώ αργά. Χρειάζομαι ίσως μια βδομάδα ακόμα για να είμαι στο 100%, αλλά νομίζω ότι είμαι εδώ όπως όλοι οι συμπαίκτες μου, για να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να δείξω ότι είμαστε καλοί παίκτες και ο Ολυμπιακός είναι ένας κορυφαίος σύλλογος. Ίσως λίγο το κομμάτι της φυσικής κατάστασης να μου λείπει, αλλά νιώθω πολύ καλά»

Οι δηλώσεις του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς μετά την ήττα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τον Άγιαξ



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/tHGx20tT63 July 18, 2026

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