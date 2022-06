Τέβες: «Μακάρι η ομάδα μου να παίζει όπως η Γιουβέντους του Κόντε» (vid)

Ο Κάρλος Τέβες ανέλαβε την πρώτη του δουλειά ως προπονητής ελάχιστες μέρες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και θέλει να κάνει την Ροζάριο Σεντράλ κάτι από την... Γιουβέντους του Κόντε.

Ο «απάτσι» παραδέχθηκε πως του ήταν δύσκολο να κοιτάζει το παιχνίδι με την Βελέζ Σάρσφιλντ από τα επίσημα και να μην μπορεί να μπει να παίξει στον αγωνιστικό χώρο. «Η αλήθεια όμως είναι πως όταν πλέον είσαι έξω από την πλάγια γραμμή, ο ποδοσφαιριστής μέσα σου “πεθαίνει” και καλείσαι να σκέφτεσαι πιο ψυχρά γι' αυτό που βλέπεις» ανέφερε κατά την παρουσίασή του ο Καρλίτος.

Μάλιστα, ήθελε να κάνει και μια ειδική αναφορά στον άνθρωπο που τον διαμόρφωσε περισσότερο από κάθε άλλον στην ποδοσφαιρική του καριέρα, λέγοντας: «Ο Αντόνιο Κόντε μου έμαθε τα περισσότερα στην καριέρα μου και μακάρι να καταφέρω η ομάδα μου τώρα να παίξει έστω και το μισό από αυτό που ήταν η Γιουβέντους του Κόντε».

🗣 "I have a great reference who was [Antonio] Conte at Juventus. I'm going to try to get the team to play at least a little bit, or half the way his team played."



Carlos Tevez on becoming manager of Argentinian side Rosario Central pic.twitter.com/0lxMQEr9cQ