Σπαλέτι για Βολτεμάντε: «Είναι σαν ένα άλογο που του αρέσει να το χαϊδεύουν και να το καβαλάνε»

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, σε δηλώσεις του, παρομοιάσε τον νεό επιθετικό της Γιουβέντους, Νικ Βολτεμάντε με ένα άλογο που του αρέσει να το χαϊδεύουν και να τον καβαλάνε.

Ο προπονητής της Γιουβέντους, Λουτσιάνο Σπαλέτι προχώρησε σε μία... περίεργη σύγκριση, παρομοιάζοντας τον Νικ Βολτεμάντε με άλογο, με τον Ιταλό τεχνικό βέβαια να επισημαίνει πως είναι ενθουσιασμένος με τον τρόπο που ο επιθετικός από τη Νιούκαστλ έχει προσαρμοστεί στη ζωή στο Τορίνο.

Θυμίζουμε πως ο Γερμανός στράικερ αποχώρησε από τους «ανθρακωρύχους» για την ιταλική ομάδα με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας των μεταγραφών και έκανε το ντεμπούτο του την Κυριακή (06/09) ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Μίλαν.

Ο 24χρόνος διεθνής μπορεί να αγωνίστηκε μονάχα 15 λεπτά, ωστόσο ο Σπαλέτι ήδη εντυπωσιάστηκε με τις ικανότητες του, καθώς σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους «Ροσονέρι» τον παροιμοίασε με άλογο που μπορεί να εμπνέει τον φόβο, αλλά κατά βάθος του αρέσει να τον χαϊδεύουν και να τον καβαλάνε.

«Τι είδους άλογο είναι; Έχω ένα Φρισλανδικό (άλογο), που του μοιάζει πολύ», δήλωσε ο 67χρόνος Ιταλός στο «Tuttosport». «Είναι αγαλματένιο, εμπνέει λίγο φόβο από σωματικής άποψης, αλλά είναι πολύ γλυκό και αφήνει τους άλλους να τον χαϊδεύουν και να τον ιππεύουν».

🚨Juventus manager Spalletti on Nick Woltemade:



"I have a friesian horse, he seems very similar to me. He is statuesque, he inspires a bit of fear from a physical point of view and then he is very sweet and lets himself be stroked and ridden." pic.twitter.com/2iHfOyHQcf September 7, 2026

«Γίνεται πολύ καλός και στις σχέσεις με τους συμπαίκτες του. Είναι καλός στο να κρατάει τη σωματική του ισορροπία και από τότε που τον γνώρισα χαμογελάει συνεχώς. Είναι τόσο χαρούμενος που είναι εδώ και αυτό είναι ήδη κάτι σπουδαίο».

«Με τον Νικ μπορείς να παίξεις την μπάλα στα πόδια του. Ξέρει πώς να παίζει οριζόντια και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κάθετα επειδή έχει αυτή τη σωματική διάπλαση και αυτό το ύψος. Συνήθως είναι δύσκολο να βρεις αυτούς τους δύο κόσμους στον ίδιο παίκτη», πρόσθεσε ο Σπαλέτι.