Ο Λιονέλ Μέσι χάρισε στην Αργεντινή ακόμα ένα τρόπαιο. Ο Κριστιάνο βλέπει τον... μελλοντικό εαυτό του με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον πάγκο. Οι δύο σούπερ σταρ συνεχίζουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο από πολύ διαφορετική σκοπιά...

Ο Λίο είναι μερικά χρόνια πιο νέος από τον CR7. Το βράδυ της Τετάρτης βοήθησε στο γήπεδο την Αργεντινή να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο του Υπερπρωταθλητή, μετά από τον... Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που το είχε κατακτήσει τελευταίος πριν από 29 χρόνια.

Ο Κριστιάνο, το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας στην πρώτη μια ώρα της αναμέτρησης με την Ισπανία για το Nations League. Και μέχρι να μπει στο γήπεδο, ήθελε να βοηθήσει ως ένας ... assistant – coach του Φερνάντο Σάντος. Και φυσικά, διόλου «ξένη» ήταν η εικόνα που αντίκρισε ο κόσμος.

Έφτιαξε το πρώτο γκολ της «αλμπισελέστε» απέναντι στην Ιταλία στο ματς του «Γουέμπλεϊ». Με το χαμόγελο στα χείλη να μη φεύγει ποτέ, ο Λίο Μέσι, μερικούς μήνες μετά το Copa America του 2021, καταφέρνει να κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του με τα χρώματα της αγαπημένης του φανέλας.

Ο ηγέτης της Αργεντινής είναι παρών στο γρασίδι και συνεχίζει να προσφέρει κουβαλώντας τη μπάλα, αντέχοντας το «ξύλο» και προτάσσοντας τα στήθη του για την ομάδα του. Γι' αυτή της πατρίδας του, γιατί στην Παρί δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Όχι ακόμα, τουλάχιστον. Οι δηλώσεις του Μαρτίνες για το επερχόμενο Μουντιάλ του Κατάρ έχουν κι αυτές την σημασία τους.

Οι διεθνείς θέλουν να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να προσφέρουν στον Μέσι την ευκαιρία να εκπληρώσει το μεγαλύτερο όνειρό του με την κατάκτηση του τροπαίου. Και αυτό αποδεικνύει την αντίληψη που υπάρχει για τον σούπερ σταρ.

Τον θέλουν στο γήπεδο, στηρίζονται πάνω του, ίσως και να... χάνονται δίχως εκείνον στον αγωνιστικό χώρο. Η κεντρική ιδέα είναι πως ο Λίο είναι ο απόλυτος μπροστάρης και εκείνος τον οποίο θα πρέπει όλοι ν' ακολουθούν, κάνει τον θρύλο της Μπαρτσελόνα να σκέφτεται ότι το κουπί θα πρέπει να το τραβάει μαζί με τους άλλους. Όχι λίγα εκατοστά έξω από την πλάγια γραμμή...

Τον είχαμε δει και στο Euro του 2016. Βέβαια, είναι σαν... θηρίο στο κλουβί όταν δεν μπορεί να παίξει, ακόμα και τώρα. Το έκανε ξανά στην έναρξη των υποχρεώσεων της εθνικής Πορτογαλίας για το νέο Nations League. Αφού δεν τον ξεκίνησε ο Φερνάντο Σάντος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την άκρη του πάγκου δεν μπορούσε να καθίσει ήρεμος στη θέση του. Έβαζε τις φωνές, σηκωνόταν, έβλεπε πράγματα και καταστάσεις στο ματς και επιχειρούσε να βοηθήσει τον προπονητή του να τις διορθώσει. Ή έπαιρνε την πρωτοβουλία να κάνει νοήματα μόνος του στους συμπαίκτες του για να καταλάβουν τι έπρεπε ν' αλλάξουν.

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον ο πιο έμπειρος απ' όλους. Εκείνος που έδειξε και την σεζόν που ολοκληρώθηκε πως μπορεί να μην είχε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, όμως, συμπεριφέρθηκε πολύ πιο αρχηγικά και ηγετικά απ' ό,τι το έκανε ο Χάρι Μαγκουάιρ. Με εμψύχωση στους συμπαίκτες του, με συνεχείς οδηγίες από την προθέρμανση μέχρι το παιχνίδι, με οδηγίες και συμβουλές προς τους νεότερους στην προπόνηση, όπως ανέφερε και ο ίδιος σε πρόσφαση συνέντευξη.

Και όταν δεν βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει και τα γκολ του στην Γιουνάιτεντ, η ομάδα δεν πήρε ούτε μια νίκη δίχως αυτόν στο πρωτάθλημα. Και η επιστροφή του, έκανε ντόρο με τις δυνατότητες που εκείνος επέδειξε κόντρα σε όσους ανησύχησαν πως λόγω ηλικίας δεν θα μπορούσε να προκαλέσει αντίκτυπο. Ο CR7 μπορεί να έχει το ... σαράκι που του λέει ότι πρέπει συνεχώς να είναι παρών στα ματς, ωστόσο, μάλλον έχει ωριμάσει ποδοσφαιρικά τόσο, που συμβάλλει στον μόχθο των γύρω του, πνευματικά και... προπονητικά.

🗣️ “I wish him the best and let’s believe that we’re going to win trophies.” @Cristiano shares his thoughts on Erik ten Hag, the club’s incredible support and pre-match nerves ahead of his United return in an unmissable episode of Player Diaries 👀#MUFC | #BringingYouCloser pic.twitter.com/I4ghf0YMuf