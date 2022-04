Ο Μαγκουάιρ ενδεχομένως να έπρεπε ν' ασχολείται περισσότερο με τους συμπαίκτες του, ωστόσο, το κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο κι ας μην έχει στο μπράτσο το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Από την προθέρμανση λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού του Σαββάτου με την Νόριτς, μέχρι και τον διάδρομο των αποδυτηρίων προτού οι δύο ομάδες βγουν στον αγωνιστικό χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε τον δυναμισμό του και τον ηγετικό του χαρακτήρα.

Μιλάει συνεχώς στους συμπαίκτες του, θέλει να βελτιώσει την Γιουνάιτεντ, προσπαθεί να τους κάνει όλους να πιστέψουν περισσότερο στους εαυτούς τους και ίσως κάνει το περιβραχιόνιο στο χέρι του Μαγκουάιρ... απλά διακοσμητικό.

Ο CR7 στην προθέρμανση εξηγούσε αρκετά πράγματα στους Σάντσο και Ελάνγκα για τον τρόπο που θα έπρεπε να ανοίγονται από τις πτέρυγες και να επιτίθενται, ενώ, προτού οι δύο ομάδες βγουν στο γήπεδο για την έναρξη του ματς, ήταν εκείνος που ανέλαβε το κομμάτι της εμψύχωσης.

Cristiano Ronaldo being a leader without the Captain’s armband.❤️ pic.twitter.com/eGdTMn6c8C