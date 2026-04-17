Ο προσωπικός γιατρός του Ντιέγκο Μαραντόνα δήλωσε «αθώος» στη δίκη για τον θάνατο του Αργεντίνου μύθου του ποδοσφαίρου.

Ξεκίνησε εδώ και μερικές ημέρες η πολυαναμενόμενη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, πίσω στον Νοέμβριο του 2020.

Τότε, ο Αργεντίνος θρύλος του ποδοσφαίρου άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη στην παγκόσμια ποδοσφαιρική (και όχι μόνο) σκηνή, αλλά και αρκετά ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή.

Έτσι, η οικογένεια του «Θεού», στην προσπάθειά της να μάθει όλη την αλήθεια, κυνηγά το θέμα, με την δίκη να έχει αρχίσει στο Σαν Ισίδρο και τον γιατρό του (σσ Μαραντόνα) να καταθέτει.

Ο Λεοπόλντο Λέκουε, που ήταν και προσωπικός ιατρός του Ντιέγκο, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, που σύμφωνα με το δικαστήριο, διαπράχθηκε γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος ωστόσο δήλωσε «αθώος» και πως αγαπούσε πάρα πολύ τον άλλοτε άσο των γηπέδων.

«Θέλω να πω ότι είμαι αθώος και ότι λυπάμαι βαθιά για τον θάνατό του. Νοιαζόμουν βαθιά γι' αυτόν, τον αγαπούσα, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου», εξήγησε, ενώ υποστήριξε πως το πνευμονικό οίδημα που βρέθηκε στο σώμα του Μαραντόνα θα μπορούσε να προκληθεί από τις συνεχόμενες και επίμονες προσπάθειες ανάνηψής του.