Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε ότι ακόμα και χωρίς το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του, είναι ο πραγματικός αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος αστέρας ήταν ο μοναδικός λόγος που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε μέχρι τη νοκ-άουτ φάση του Champions League. Χάρη στα γκολ του, οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν ζωντανοί στο κυνήγι για την πρώτη τετράδα.

Ο 37χρονος επιθετικό σημείωσε το δεύτερο χατ-τρικ του στη σεζόν το απόγευμα του Σαββάτου (16/04) στη νίκη με 3-2 επί της Νόριτςκι έφτασε τα 60 συνολικά χατ-τρικ καριέρας, μετρώντας πλέον ίσο αριθμό πριν και μετά τα 30 του χρόνια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να δίνει απαντήσεις στο χορτάρι και να παραμένει πραγματικός ηγέτης της ομάδας του. Οπως άλλωστε απέδειξε και στη φυσούνα πριν τον αγώνα με τη Νόριτς. Πριν οι δύο ομάδες εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός εμψύχωνε τους συμπαίκτες του με μια χειραψία και με μια αγκαλιά, προκειμένου στο τέλος να κατακτήσουν το τρίποντο. Οπως κι έγινε.

Κάτι που οφείλει να κάνει ως αρχηγός ο Χάρι Μαγκουάιρ. Ωστόσο, ο Κριστιάνο απέδειξε ότι ακόμα και χωρίς το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του, είναι ο πραγματικός αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Cristiano Ronaldo doesn't need the armband to be Manchester United's captain. 👊pic.twitter.com/XfpU5Y0Vyg