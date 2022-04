Ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της εθνικής Ουκρανίας, Ανατόλι Τιμοστσούκ, ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί για την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια ακόμα και στους πρώην συμπαίκτες του.

Ο Ανατόλι Τιμοστσούκ έχει επιλέξει για δικούς του λόγους να μην τοποθετηθεί δημόσια για την εισβολή των Ρώσων στην πατρίδα του και έχει προκαλέσει την οργή άλλοτε φίλων, συμπαικτών και θαυμαστών του, όπως και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας, η οποία δεν αναγνωρίζει τα προπονητικά διπλώματα που του έχει χορηγήσει και του αφαίρεσε όλες τις ατομικές διακρίσεις του. Θυμίζουμε πως ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας είναι βοηθός προπονητή στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ και πρώην συμπαίκτης του Τιμοστσούκ στην εθνική, Αντρέι Γιαρμολένκο αποκάλυψε μια συνομιλία που είχε μαζί του, η οποία κατέληξε με τους δυο άνδρες να βρίζονται. «Τον ρώτησα "πώς κοιμάσαι τα βράδια". Μου απάντησε "δεν κοιμάμαι" και μετά μου τηλεφώνησε. Του είπα "ήσουν ίνδαλμα για μένα, τώρα είσαι τίποτα". Μου είπε να πάω να γ@@@@ώ και του είπα το ίδιο. Αυτό ήταν».

Φυσικά ο Γιαρμολένκο δεν είναι ο μόνος πρώην συμπαίκτης του Τιμοστσούκ, ο οποίος «βράζει» με τον ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Επί παραδείγματι ο σπουδαίος Αντρέι Σεβτσένκο αρνήθηκε να κάνει σχόλιο για αυτό, όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη, ενώ ο πρώην μεσοαμυντικός, Γεβγέν Λεβτσένκο, σε ανάρτηση του είχε γράψει: «Είσαι από την Ουκρανία. Πώς μπορείς να είσαι σιωπηλός και να συνεχίζεις να δουλεύεις εκεί; Παίξαμε μαζί στην ίδια ομάδα, φορέσαμε αυτήν τη φανέλα με υπερηφάνεια, ψάλλαμε τον εθνικό ύμνο, νικήσαμε και χάσαμε. Τώρα θα είσαι σιωπηλός; Τολίκ, πώς θα ζήσεις με αυτό;»

