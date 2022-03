Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσημα τις κυρώσεις της στον Ανατόλι Τίμοστσουκ για την ουδέτερη στάση του στο θέμα της εισβολήςτης Ρωσίας στην πατρίδα του.

«Persona non grata» αποτελεί πλέον για τους Ουκρανούς ο πρώην αρχηγός της εθνικής τους ομάδας και ρέκορντμαν συμμετοχών με τη φανέλα, Ανατόλι Τίμοστσουκ, λόγω της σιωπής του αναφορικά με την εισβολή των Ρώσων στην πατρίδα του, ενώ ο δημοσιογράφος Κοστιαντίν Αντριούκ, ισχυρίζεται πως ο Τίμοστσουκ υπηρετεί τη χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν ως πράκτορας!

Σήμερα (11/3) η Επιτροπή Δεοντολόγίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας έκανε επίσημες τις κυρώσεις της στον πρώην ηγέτη της εθνικής τους ομάδας και νυν βοηθό προπονητή της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος μεταξύ άλλων θα στερηθεί τόσο τους τίτλους που κέρδισε στο χοράρι όσο και την άδεια προπονητή του επιπέδου Pro.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Έχοντας εξετάσει τη προσφυγή της Επιτροπής Δεοντολογίας και Δίκαιου παιχνιδιού, σχετικά με τον Ανατόλι Τιμόστσουκ, η Επιτροπή Ελέγχου και Πειθαρχικής Επιτροπής της Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας της Ουκρανίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Να στερήσει από τον Τίμοστσουκ την άδεια προπονητή του επιπέδου Pro που εκδίδεται από το Κέντρο Αδειών UAF.

- Να δώσει εντολή στην διοίκηση της UAF να ζητήσει από τις δημόσιες αρχές να στερήσουν την Τίμοστσουκ από όλα τα κρατικά βραβεία και τους τιμητικούς τίτλους.

- Να του στερήσει όλους τους τίτλους, τα πρωταθλήματα, τα Κύπελλα, και το Σούπερ Καπ Ουκρανίας.

- Να αποκλειστεί από το επίσημο μητρώο παικτών των εθνικών ομάδων της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουκρανίας.

- Να του απαγορεύσει να συμμετέχει σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητε στο έδαφος της Ουκρανίας εφ’ όρου ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ο Ανατόλι Τίμοστσουκ, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, όχι μόνο δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά, αλλά ούτε διέκοψε τη συνεργασία του με τον σύλλογο των επιτιθέμενων».

