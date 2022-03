Σεβτσενκο: «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος, μετά την Ουκρανία ποια χώρα έχει σειρά;»

Ο Αντρέι Σεβτσένκο σε συνέντευξη του στη «Republica» μίλησε για την οικογένεια του που βρίσκεται στην Ουκρανία, ενώ χαρακτήρισε τον ισχυρό άνδρα της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν ως «δολοφόνο».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, με τις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών να μην έχουν οδηγήσει πουθενά μέχρι στιγμής. Ο Αντρέι Σεβτσένκο, ο οποίος είχε στείλει το αντιπολεμικό του μήνυμα πριν την έναρξη του Μιλανέζικου ντέρμπι τη προηγούμενη Τρίτη (1/3) για το Κυπέλλο Ιταλίας, παραχώρησε συνέντευξή στην «Repubblica», στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περιπέτεια που βιώνει η οικογένεια του στην πατρίδα του αλλά και στον, κατά τα λεγόμενα του, «δολοφόνο» Βλαντιμίρ Πούτιν και στα σχέδια του με την επίθεση στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Αντρέι Σεβτσένκο στην ιταλική εφημερίδα:

«Έχουμε ανάγκη από δωρεές, από τροφή και φάρμακα. Εγώ από τις 24 Φεβρουαρίου προσπαθώ να μιλάω στον κόσμο για αυτό, να του μεταφέρω τι συνέβη. Είναι παράλογη αυτή η εισβολή. Ο αθλητισμός μπορεί να κάνει πολλά, έχει μία απίστευτη δύναμη. Ευχαριστώ την Ιταλία για τη στήριξή της.

Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, δεν πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε. Έχουμε ανάγκη να ακούμε τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας κάθε στιγμή. Συμβαίνουν τρομακτικά πράγματα στη χώρα μου, αρχικά χτύπησαν τα αεροδρόμια, έπειτα τις στρατιωτικές βάσεις.

Η μητέρα μου μένει πολύ κοντά σε αεροδρόμιο, με πήρε τηλέφωνο στις 4 το πρωί, άκουσε την έκρηξη και έτρεμε όλο το σπίτι της. Την ακούω κάθε 20 λεπτά όπως και την αδερφή μου. Η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, έμεινε κάτω από τη Γη για 4 ημέρες χωρίς να βγει. Την έβγαλε λίγο έξω ο ξάδερφός μου, την πήγε στη μητέρα μου. Προσπάθησα να τις φέρω εδώ στην Ιταλία, αλλά δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το Κίεβο, αυτό είναι το ουκρανικό πνεύμα. Οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον άλλον, οργανώνονται καλά. Υπάρχει μία ισχυρή ένωση, έχουμε έναν δυνατό πρόεδρο.

Ο Πούτιν είναι δολοφόνος. Τώρα είμαστε εμείς στο στόχαστρο, που συνορεύουμε με την Ρωσία. Αλλά μετά από εμάς, ποια χώρα έχει σειρά; Κάθε πρωί ξυπνώ και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω για τη χώρα μου. Είμαι υπερήφανος για το λαό μου, αγωνίζεται για την ελευθερία του, για τα εδάφη μας, για τα δικαιώματα».

Andriy Shevchenko is ready to help his people 💙 💛 pic.twitter.com/nqWdjZWF49