Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος κυκλοφόρησε έγγραφα στο διαδίκτυο που δείχνουν ότι ο Ανατόλι Τίμοστσουκ στρατολογήθηκε ως ομοσπονδιακός πράκτορας της Ρωσίας το 2012.

Η σιωπή του Ανατόλι Τίμοστσουκ για τον πόλεμο στην πατρίδα του τον κατέστησαν «persona non grata» στους συμπατριώτες του. Και το γεγονός πως εξακολουθούσε να μένει στη Ρωσία και να εργάζεται ως βοηθός προπονητή της Ζενίτ μετά την εισβολή, οδήγησαν την ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην αφαίρεση όλων των μεταλλίων και των βραβείων του παλαίμαχου διεθνή χαφ.

Η συμπεριφορά του άλλοτε μέσου της Μπάγερν, όμως, μοιάζει... αδιάφορη μπροστά στο σενάριο που παρουσίασε ένας Ουκρανός δημοσιογράφος ονόματο Κοστιαντίν Αντριούκ, ο οποίος ισχυρίζεται πως ο Τίμοστσουκ υπηρετεί τη Ρωσία ως πράκτορας!

Ο εν λόγω ερευνητικός δημοσιογράφος έφερε στο φως φωτογραφίες εγγράφων που αποδεικνύουν τις επαφές του Τίμοστσουκ με τις ρωσικές Αρχές για να στρατολογηθεί ως πράκτορας δέκα χρόνια πριν, το 2012.

Όπως ανέφερε στο ο Αντριούκ στον λογαριασμό του στο Telegram, «Περίπου πριν από τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των πρώτων αναφορών για το διαζύγιό του, έλαβα ένα ενδιαφέρον μήνυμα με πέντε φωτογραφίες από μία άγνωστη διεύθυνση».

Μεταξύ άλλων, στα εν λόγω έγγραφα ο Τίμοστσουκ αναφέρει: «Εγώ, ο Ανατόλι Τιμοστσούκ, επιβεβαιώνω τη συμφωνία μου για την καθιέρωση αμοιβαία επωφελούς και μακροπρόθεσμης συνεργασίας και εκφράζω την ετοιμότητά μου να συμμορφωθώ με το Σύνταγμα και τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας".

