Γιαρμολένκο: «Έστειλα την οικογένεια μου στο Κίεβο μια μέρα πριν αρχίσει ο πόλεμος»

Ο Αντρέι Γιαρμολένκο έκανε γνωστό σε συνέντευξη του πως μία ημέρα πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έστειλε την οικογένεια του στο Κίεβο για ένα προγραμματισμένο ραντεβού που είχε ο γιος του με γιατρό.

Ο Αντρέι Γιαρμολένκο μπορεί να βρίσκεται στο Λονδίνο και να συμμετέχει κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Γουέστ Χαμ, όμως το μυαλό και η καρδιά του είναι στην Ουκρανία, στους συμπατριώτες του και στην οικογένεια του. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ τις πρώτες ημέρες της εισβολής των Ρώσων, με τους συμπαίκτες του και το κλαμπ να στέκονται στο πλευρό του, στη συνέχεια εξέφρασε έμπρακτα την στήριξη του προς τους συμπατριώτες του, κάνοντας δωρεά στον ουκρανικό στρατό, ενώ «ξέσπασε» κατά των Ρώσων ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν έχουν πάρει θέση για τις εξελίξεις.

Ο ποδοσφαιριστής των «Σφυριών» παραχώρησε δηλώσει στο ουκρανικό κανάλι του YouTube, «Football 1/2/3» και μοιράστηκε το «βάρος» του για την επιλογή του να στείλει την οικογένεια του στο Κίεβο για μια προγραμματισμένη επίσκεψη του γιου του σε γιατρό, μία μόλις ημέρα πριν την εισβολή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαρμολένκο:

«Όταν ξεκίνησαν όλα, στις 24 Φεβρουαρίου, πήγα στην προπόνηση και δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Έκλαιγα. Ζήτησα από τον προπονητή να με αφήσει να πάω σπίτι. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Έστειλα την οικογένειά μου στο Κίεβο, γιατί το παιδί μου είχε ραντεβού με γιατρό. Μπορείς να φανταστείς πώς ήμουν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το επόμενο πρωί; Ήθελα απλώς να τρέξω και να χτυπήσω το κεφάλι μου σε έναν τοίχο. Τι ανόητος, έστελνα την οικογένειά μου στο Κίεβο και εγώ καθόμουν στο Λονδίνο.

Όλοι οι συγγενείς μου είναι ζωντανοί και καλά. Τα ξαδέρφια μου βοηθούν στο να έχουμε επαφή με θείους και θείες. Γίνονται συνεχείς βομβαρδισμοί, αλλά είναι σε καταφύγια, κρυμμένοι σε υπόγεια. Ο Ντέιβιντ Μόγες μού είπε ότι μπορούσα να επιλέξω να προπονηθώ ή όχι και ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να διασφαλίσω την ασφάλεια της οικογένειάς μου. Έπρεπε να παραμείνω επαγγελματίας και επέστρεψα. Απλώς τρελάθηκα. Τελειώνει η προπόνηση και μετά αρχίζουν τα τηλεφωνήματα στο σπίτι.

Είναι ειλικρινά τρομακτικό να μιλάμε για αυτό. Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αν δεν το κάνουμε, τότε κανείς δεν θα το κάνει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα νικηθούμε από καμία χώρα. Κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να σπάσει το πνεύμα μας».

