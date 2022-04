Το γκολ, το λεπτό, η περιγραφή, η αντίδραση, η πρόκριση! Η Ρέξαμ χάρισε μαζεμένες στιγμές αγγλικής «φρενίτιδας» στον ημιτελικό του FA Trophy κι ο ιδιοκτήτης της, Ράιαν Ρέινολντς, το έζησε με την ψυχή του από την εξέδρα.

Όταν η Ρέξαμ μεταβιβάστηκε το 2021 στον πασίγνωστο σταρ του Χόλιγουντ, Ράιαν Ρέινολντς και τον συνάδελφό του, Ρομπ Μάκελνεϊ, οι φίλαθλοι του ουαλικού κλαμπ άρχισαν και πάλι να ονειρεύονται. Αυτό που συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (2/4), όμως, δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα. Η ομάδα τους κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του FA Trophy, του αντίστοιχου κυπέλλου για τις 48 ομάδες της League One και της League Two, και το έκανε με τον πιο... αγγλικό, «εξωφρενικό» τρόπο.

Το ρολόι έδειχνε περασμένα 90' και με τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων ο ημιτελικός κόντρα στη Στόκπορτ φαινόταν πως οδεύει προς την παράταση, όταν Ρέξαμ βγήκε στην αντεπίθεση και η μπάλα έφτασε στον Μάλιν από τα αριστερά. Ο 28χρονος επιθετικός είχε αρκετές επιλογές, τελικά επέλεξε την πιο φιλόδοξη, την πιο φαντασμαγορική. Και δικαιώθηκε! Με μία ασύλληπτη λόμπα πάνω στην κίνηση, διαγώνια κι αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, «κρέμασε» τον αντίπαλο κίπερ και προκάλεσε... παράνοια στους οπαδούς της ομάδας του, αλλά και στον ιδιοκτήτη του κλαμπ που κοιτούσε από την εξέδρα.

Ryan Reynolds x Wrexham content is simply unmatched. pic.twitter.com/XokBMZmpmZ

Ο γνωστότερος για τον ρόλο του «Deadpool» Καναδός ηθοποιός δεν γινόταν να λείψει από την αναμέτρηση και ανταμείφθηκε από το δραματικό φινάλε και τον θρίαμβο με το τελικό 2-0 (ο Μάλιν σκόραρε και δεύτερη φορά στο 90+3'), βλέποντας έτσι τη Ρέξαμ να επιστρέφει σε τελικό και να διεκδικεί τρόπαιο μετά από επτά χρόνια, κι όλα αυτά μόλις 14 μήνες από την ημέρα που την εξαγόρασε!

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι ήταν παρών και στο προηγούμενο ματς-«θρίλερ» για το πρωτάθλημα, όπου η Ρέξαμ γύρισε το εις βάρος της 2-5 από το 63' σε 6-5 στο 90+7'. Η αύρα του Χόλιγουντ είναι... μεταδοτική.

Δείτε το απίθανο γκολ κι ανεβάστε την ένταση του ήχου, διότι η περιγραφή απλά δεν χάνεται:

WTF HAVE I JUST SEEN???



WREXHAM ABSOLUTELY CARRYING FOOTY LIMBS!!! 😍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔴pic.twitter.com/CX60kyHXf4