Από το Χόλιγουντ, στην Ουαλία: Ο «Deadpool», Ράιαν Ρέινολντς ονειρεύεται τη Ρέξαμ στην Premier League (vids)

Σφηνάκια με τους οπαδούς, προσκλήσεις σε διάσημους co-star του Χόλιγουντ και ο μεγάλος στόχος της Premier League. Ο «Deadpool», κατά κόσμον Ράιαν Ρέινολντς, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως συνιδιοκτήτης της Ρέξαμ κι έθεσε ψηλά τον πήχη από κάθε άποψη.

Πώς είναι όταν μια ομάδα πέμπτης κατηγορίας από μια μικρή κωμόπολη της Ουαλίας γίνεται το επίκεντρο της προσοχής σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία; Ρωτήστε τους φιλάθλους της Ρέξαμ, η οποία από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει αποκτήσει... αέρα Χόλιγουντ, μετά τη μεταβίβασή της στον κινηματογραφικό αστέρα Ράιαν Ρέινολντς και τον «διόσκουρό» του, Ρομπ Μακελχένεϊ.

Οι δύο τους, λοιπόν, έφεραν για πρώτη φορά μετά τη μεταβίβαση τον «αέρα» τους στις τάξεις της Ρέξαμ, δίνοντας το παρών στο «Racecourse Ground» για μια συνέντευξη Τύπου ενώπιον μερίδας φιλάθλων του κλαμπ. Και στις... προγραμματικές του δηλώσεις, εκτός από απολαυστικές ατάκες, έδωσαν την υπόσχεση, ή μάλλον εξέφρασαν τον πόθο τους μια μέρα να δουν τη Ρέξαμ να αγωνίζεται στην Premier League.

«Θα λέγαμε ψέματα αν λέγαμε ότι δεν είναι το όνειρό μας η Premier League. Δεν θα γίνει από τη μία νύχτα στην άλλη, αυτό είναι απίθανο.





Ο στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στη Football League και να συνεχίσουμε την "αναρρίχησή" μας. Το ευκταίο φινάλε στη φετινή σεζόν είναι η άνοδος », δήλωσε ο πρωταγωνιστής των ταινιών της Marvel και της DC, «Deadpool» και «Green Lantern» για τη Ρέξαμ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη τη τάξει από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες στο Νησί εδώ και 13 χρόνια και προς το παρόν βρίσκεται 11η, δίχως να έχει αγωνιστεί ποτέ της στην 1η κατηγορία (σε επίπεδο Βρετανίας) στα 167 χρόνια ιστορίας της! Οι παλαιότεροι ίσως τη θυμούνται (εκτός από το στοίχημα) λόγω της σποραδικής παρουσίας της στο Κύπελλο Κυπελλούχων ως Κυπελλούχο Ουαλίας (23 κατακτήσεις), με σπουδαιότερη πορεία τη σεζόν 1975-76 όταν κι αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τη μετέπειτα τροπαιούχο, Άντερλεχτ.

Το προηγούμενο βράδυ, οι δύο «ισχυροί άνδρες» της Ρέξαμ παρευρέθηκαν, μάλιστα, στο γήπεδο της Maidenhead United για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας και θα δουν από κοντά και το εντός έδρας ματς κόντρα στην Τορκί το Σαββατοκύριακο. Στο περιθώριο του αγώνα της Τετάρτης (27/10), μάλιστα, συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο με 20 φιλάθλους της ομάδας, δοκίμασαν την τοπική μπύρα, ήπιαν σφηνάκια από τη μάρκα τζιν της οποίας είναι μέτοχος ο Ρέινολντς και κέρδισαν με κάθε τρόπο, και με το παραπάνω τη συμπάθεια των φιλάθλων αλλά και συνολικά των αγγλικών media.



«Για μένα η εμπειρία από το ματς με την Τορκί ίσως αποδειχθεί μεγαλύτερη κι από το Super Bowl», είπε χαρακτηριστικά ο Ρομπ Μακελχένεϊ.

TRIPLE A SPECIAL | Welcome @RMcElhenney & @VancityReynolds



It's been a histroic day as Rob and Ryan arrive at the Racecourse Ground for the first time



@amycdavies



#WxmAFC pic.twitter.com/UF9ABJzsza October 27, 2021

Rob and Ryan have been speaking to the press this afternoon



@GTPhotography_1



#WxmAFC pic.twitter.com/yMDGRwVjgY — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) October 28, 2021