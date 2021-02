Κι επίσημα ο «Deadpool» έγινε ο ιδιοκτήτης της ουαλικής Ρέξαμ (pics)

Kι επίσημα ο σύλλογος αλλάζει ιστορία, καθώς μετά από επαφές μηνών η μεταβίβαση των μετοχών της ουαλικής ομάδας πήρε την απαραίτητη έγκριση και έτσι η αλλαγή ιδιοκτησίας ολοκληρώθηκε.

Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επενδύσουν άμεσα το ποσό των 2 εκατ. λιρών για την Ρέξαμ, τις μετοχές της οποίας τα τελευταία χρόνια είχαν οι φίλαθλοι της μέσω του γκρουπ «Wrexham Supporters Trust».

Η Ρέξαμ, η οποία τα τελευταία 13 χρόνια αγωνίζεται στην 5η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, άνηκε από το 2011 στο trust των υποστηρικτών του και μετά την επίσημη συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσαν μέσω Zoom οι δύο υποψήφιοι ιδιοκτήτες, υπήρξε ικανοποίηση για τα σχέδια που αναλύθηκαν κι έτσι τους δόθηκε το πράσινο φως.

Ο σταρ του Χόλιγουντ, Ράιαν Ρέινολντς γνωστός και ως «Deadpool», δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του στα social media, τονίζοντας την επιθυμία του να βρεθεί γρήγορα στο γήπεδο της Ρέξαμ.

There are no small bottles, Wrob. Only small owners.... with small bottles.

p.s. We have the same lawyer. https://t.co/2KzLWRZFO3

— Wryan Reynolds (@VancityReynolds) February 9, 2021