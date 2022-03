Χρέη τεχνικού διευθυντή στην Αντβέρπ ανέλαβε ο Μαρκ Όβερμαρς, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες απολύθηκε από τον Άγιαξ καθώς αποκαλύφτηκε πως παρενοχλούσε γυναίκες υπαλλήλους της ομάδας.

Ο Μαρκ Όβερμαρς παρέμεινε άνεργος για λιγότερο από δύο μήνες, καθώς μετά την απομάκρυνση του από τον Άγιαξ, παραδεχόμενος πως είχε στείλει ακατάλληλα μηνύματα σε γυναίκες υπαλλήλους του ολλανδικού συλλόγου, η Αντβέρπ ανακοίνωσε την πρόσληψη του για την θέση του τεχνικού διευθυντή.

Στην παρουσίασή του ο παλαίμαχος Ολλανδός επιθετικός αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Άγιαξ, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να επαναλάβει τα ίδια λάθη.

«Υπόσχομαι ότι αυτό που συνέβη στον Άγιαξ δεν θα ξανασυμβεί εδώ. Θέλω να αφήσω γρήγορα αυτό το κεφάλαιο πίσω. Ήταν πολύ λυπηρό. Πρέπει να το ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Όβερμαρς.

Marc Overmars is already back in football after his controversial exit from Ajax! 🇳🇱



Royal Antwerp have considered his recent incident as a private matter.#Overmars #Ajax #Antwerp pic.twitter.com/U66bk5TyEB