Η μαγεία για την ερασιτεχνική ομάδα μιας μπυραρίας στο Σριούσμπερι παρέα με τον Ρομπέρτο Κάρλος συνεχίστηκε, όταν ο Βραζιλιάνος κάλεσε τον Σέρχιο Ράμος με video-call για να γιορτάσουν μαζί του!

Η ομάδα Bull in the Barne United έχοντας κερδίσει μέσω λαχνού στο e-Bay, απόλαυσε την παρουσία και την ποδοσφαιρική αρτιότητα του Ρομπέρτο Κάρλος που για ένα ματς επέστρεψε στη δράση!

Μαζί με τα παραπανίσια κιλά του, έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και αγωνίστηκε με τους ερασιτέχνες της ομάδας από την παμπ, στην οποία λίγο αργότερα... κατανάλωσαν όλοι μαζί αρκετά ποτήρια με μπύρα.

Μάλιστα, ο Ρομπέρτο Κάρλος τους έκανε και μια μεγάλη έκπληξη, καλώντας με video-call τον Σέρχιο Ράμος που απάντησε και φυσικά όλοι ενθουσιάστηκαν, όπως και ο Ισπανός αμυντικός που κατάλαβε περί τίνος πρόκειται!

This is the moment Roberto Carlos videocalled fellow Real Madrid legend Sergio Ramos while drinking with his Sunday league teammates in a Shropshire village pub tonight. pic.twitter.com/EUzxzpuSDh