Τον έβλεπαν και δεν το πίστευαν! Ο Ρομπέρτο Κάρλος έφτασε στο Σριούσμπερι, έβαλε αγωνιστική στολή, ποδοσφαιρικά παπούτσια κι έπαιξε παρέα με ερασιτέχνες για να βοηθήσει νεαρά παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες!

Ο Βραζιλιάνος θρύλος ήταν το... έπαθλο ενός διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε μέσω του eBay!

Έφτασε στο Σριούσμπερι, έβαλε τη φανέλα, τα παπούτσια του, την μωβ ζακέτα στα χρώματα της Bull in the Barne United και άφησε έκθαμβους άπαντες στο γήπεδο.

Έπαιξε κανονικά, θυμήθηκε τα παλιά και φυσικά το απόλαυσαν τόσο οι συμπαίκτες του, όσο και οι αντίπαλοι, σε μια ημέρα που είχε ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση των νεαρών παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το στόρι είχε ως εξής: Οι ερασιτέχνες μιας παρέας από μπυραρία του Σριούσμπερι είχαν τον τυχερό λαχνό που τους πρόσφερε την ευκαιρία να παίξουν παρέα με τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος θα επέστρεφε στη δράση μονάχα για ένα ματς!

Ο θρυλικός φουλ μπακ έχει πατήσει τα 48 του χρόνια και ήταν το «τρόπαιο» της Bull in the Barne United, που τον είχε έχει μαζί της σε μια ονειρική στιγμή και ευκαιρία ζωής, σε ένα ματς της Shrewsbury & District Sunday League.

Brazil legend Roberto Carlos turned out for Shrewsbury side Bull in the Barne United today as part of a raffle to help disadvantaged young people 👏



Imagine turning up to play one of the best left-backs of all time 🤣 pic.twitter.com/QhI4WsYdMa