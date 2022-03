Λίγο πριν τη σέντρα στο «Derby della Madonnina», ο θρύλος της Μίλαν Αντρέι Σεβτσένκο, έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του πολέμου και της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας.

Σε ένα ντέρμπι που γρήγορα θα ξεχαστεί η τυπικά γηπεδούχος Μίλαν και η Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ (0-0) στο Σαν Σίρο για τον πρώτο ημιτελικό του Coppa Italia. Πριν την έναρξη του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αγκαλιάστηκαν και με μια πινακίδα μπροστά τους, έστειλαν το μήνυμα για ειρήνη.

Μάλιστα, μέσα από τις οθόνες του προβλήθηκε και ένα μήνυμα του Ουκρανού, Αντρέι Σεβτσένκο, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα των «ροσονέρι».

«Αγαπητοί Ιταλοί φίλοι μου, σας ζητάω από το Σαν Σίρο να μας υποστηρίξετε για να έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία. Ο κόσμος της Ουκρανίας θέλει ειρήνη, η ειρήνη δεν έχει σύνορα, επειδή ότι μας ενώνει είναι πιο δυνατό απ’ ότι μας χωρίζει. Ας σταματήσουμε τον πόλεμο όλοι μαζί. Σας αγκαλιάζω όλους», ανέφερε στο μήνυμα του Σεβτσένκο που προβλήθηκε από τα μόνιτορ του Σαν Σίρο.

AC Milan and Ukrainian legend Andriy Shevchenko shared a message of peace ahead of the Coppa Italia match between Milan and Inter. 🇺🇦 pic.twitter.com/aifPJDCGqO