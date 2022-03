Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων Μόσχας-Κιέβου

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με έναν σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας.

Στα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία θα συνεχιστεί η... διπλωματική μάχη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία όπως ανακοίνωσε σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, έχει δημοσιεύσει και φωτογραφία από την αίθουσα της κρίσιμης συνάντησης στο Μπελοβέζσκαγια Πούσκα στη Λευκορωσία.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod