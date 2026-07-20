Την απόκτηση του Ίνμπομ Χουάνγκ από τη Φέγενορντ ανακοίνωσε η Πόρτο.

Μετά από μία διετία στην Ολλανδία και τη Φέγενορντ, ο Ίνμπομ Χουάνγκ αποφάσισε να αλλάξει εκ νέου παραστάσεις, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία και την Πόρτο!

Οι Δράκοι δαπάνησαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρουν τον Νοτιοκορεάτη μέσο στο Ντραγκάο, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και μόνους ακόμα 500.000€. Ο δε ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η Πόρτο θα αποτελέσει την ένατη διαφορετική ομάδα στην καριέρα του Χουάνγκ, ο οποίος έχει στο παρελθόν από Άσαν, Νταετζέον, Βανκούβερ Γουάιτκαπς, Ρούμπιν Καζάν, Σεούλ, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα και εσχάτως από τον σύλλογο του Ρότερνταμ.

Ο έμπειρος χαφ αγωνίστηκε μέσα στο καλοκαίρι και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Νότια Κορέα, μετρώντας ένα γκολ και μία ασίστ ενάντια στην Τσεχία για τη φάση των ομίλων του θεσμού.