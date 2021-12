Ξέσπασε ο Λουκάκου κατά της Pro League για τη ρατσιστική επίθεση στον Κομπανί: «Γ@@ω τα hashtag σας»

Ο Ρομέλου Λουκάκου «απασφάλισε» κατά του βελγικού πρωταθλήματος, ζήτησε ουσιαστικά μέτρα και όχι άλλα... hashtag για την καταπολέμηση του ρατσισμού, μετά και τις πρόσφατες καταγγελίες του άλλοτε συμπαίκτη του, Βενσάν Κομπανί.

Το άσχημο πρόσωπο του ρατσισμού έκανε για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στη Γερμανία, το Ντούισμπουργκ-Όσναμπρικ έγινε το πρώτο ματς στα χρονικά του ποδοσφαίρου της χώρας που διεκόπη οριστικά λόγω ρατσιστικής επίθεσης από την εξέδρα, με θύμα τον παίκτη των φιλοξενούμενων, Άαρον Οπόκου. Και στο Βέλγιο, ο προπονητής της Άντερλεχτ, Βενσάν Κομπανί κατήγγειλε ότι οι οπαδοί της Μπριζ φώναζαν όλη την ώρα «μαύρες μαϊμούδες» με αποδέκτη τον ίδιο και τους παίκτες του, στη διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα (1-2).

Το τελευταίο περιστατικό προκάλεσε το ξέσπασμα του Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος στράικερ της Τσέλσι, ο οποίος έχει υποστεί ουκ ολίγες φορές ανάλογα περιστατικά στην καριέρα του στα βελγικά και ιταλικά γήπεδα, άσκησε έντονη κριτική στη διοργανώτρια αρχή του βελγικού πρωταθλήματος με αφορμή την επίθεση στον άλλοτε συμπαίκτη του και θρύλο της εθνικής Βελγίου, ζητώντας σε σκληρό τόνο να σταματήσουν τα ανούσια hashtag και να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου:

«Pro League, ελπίζω να αναλάβετε δράση τώρα. Ένα σύμβολο όπως ο Βενσάν Κομπανί να αποδοκιμάζεται για το σκούρο δέρμα του. Αρκετά. Γ@@ώ τα hashtag σας. Ώρα να πάρετε πραγματικά μέτρα»

Romelu Lukaku took to Instagram to speak up after former Belgium teammate, Vincent Kompany, suffered alleged racial abuse from Club Brugge fans. pic.twitter.com/0avP5Ydcmm