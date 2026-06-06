Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα διεθνή φιλικά πριν την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τρία δυνατά φιλικά προετοιμασίας πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στις 16:00 το Βέλγιο υποδέχεται την Τυνησία, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Στις 20:50, η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Χιλή, με την αναμέτρηση να είναι live στο Primetel 1.

Τέλος, στις 22:00 η Αγγλία φιλοξενεί τη Νέα Ζηλανδία και μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Nova Sports start.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας