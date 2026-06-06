Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Τα φιλικά Αγγλίας, Πορτογαλίας και Βελγίου
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει τρία δυνατά φιλικά προετοιμασίας πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Στις 16:00 το Βέλγιο υποδέχεται την Τυνησία, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Στις 20:50, η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Χιλή, με την αναμέτρηση να είναι live στο Primetel 1.
Τέλος, στις 22:00 η Αγγλία φιλοξενεί τη Νέα Ζηλανδία και μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Nova Sports start.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Βέλγιο - Τυνησία (16:00, Nova Sports start)
- Διεθνές meeting Παπαφλέσσεια (18:00, ΕΡΤ2)
- Πορτογαλία - Χίλη (20:50, Primetel 1)
- Αγγλία - Νέα Ζηλανδία (22:00, Nova Sports start)
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