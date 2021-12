Γ' Γερμανίας: Οριστική διακοπή στο Ντούισμπουργκ-Όσναμπρικ λόγω ρατσιστικής επίθεσης

O Άαρον Οπόκου της Όσναμπρικ έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στον αγώνα με τη Ντούισμπουργκ και ο διαιτητής, Νίκολας Βίντερ, διέκοψε το παιχνίδι.

Η Ντούισμπουργκ υποδέχτηκε τη Κυριακή (19/12) την Όσναμπρικ στο πλαίσιο της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Γερμανίας. Οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας έδειξαν ανεπίτρεπτη ρατσιστική συμπεριφορά κατά του Γερμανού εξτρέμ, Άαρον Οπόκου, ο οποίος έχει ρίζες από τη Γκάνα. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός κατήγγειλε στον διαιτητή Νίκολας Βίντερ την επίθεση που δέχτηκε και αυτός δεν δίστασε να διακόψει οριστικά την αναμέτρηση!

«Ρατσιστική επίθεση στον Οπόκου. Απίστευτο. Άαρον, είμαστε στο πλευρό σου!! ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ!», ήταν το μήνυμα της Όσναμπρικ.

🚨 CANCELLED 🚨



Duisburg vs Osnabruck in Germany's third division has been abandoned because of racism from the stands.



The referee ordered players off the pitch because of the abuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.



The club have confirmed the culprit has been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck