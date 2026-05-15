Γκαρσιά για Λουκάκου: «Χαίρομαι που τον έχω εδώ, πρόκληση για εμάς να επανέλθει σε πλήρη φόρμα!»
Ο Ρούντι Γκαρσιά γνωστοποίησε τους 26 παίκτες της αποστολής της Εθνικής Βελγίου (15/05) για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβε και τον Ρομέλου Λουκάκου αντί του Οπεντά.
Ο πρώην επιθετικός της Νάπολι είχε μια δύσκολη χρονιά τόσο αγωνιστικά εξαιτίας των τραυματισμών όσο και στις σχέσεις του με τους Ναπολιτάνους. Η ρήξη είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον προπονητή της ομάδας της Νότιας Ιταλίας, Αντόνιο Κόντε.
Ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην πατρίδα του προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, ούτως ώστε να βρίσκεται στις κλήσεις του Γκαρσιά. Και τα κατάφερε!
Ο 62χρονος Γάλλος τεχνικός συμπεριέλαβε τον πολύπειρο επιθετικό στις κλήσεις για το Μουντιάλ 2026. Όπως δήλωσε και ο ίδιος αποτελεί προσωπική πρόκληση να επιστρέψει ο «Big Rom» στις υψηλές αγωνιστικές... πτήσεις.
Να σημειωθεί πως ο υψηλόσωμος striker είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το Βέλγιο. Συνολικά μετρά 124 συμμετοχές, 89 γκολ και 18 ασίστ με το εθνόσημο στο στήθος.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρούντι Γκαρσιά:
«Έχει αναρρώσει, αλλά η κατάστασή του υστερεί. Η πρόκληση είναι να επανέλθει σε πλήρη φόρμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι 100% έτοιμος πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Λουκάκου έχει αρχίσει ήδη αν προπονείται στο Τούμπιζε για να ανακάμψει όσο καλύτερα μπορεί. Η αποστολή μας είναι να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει στην κορυφή.
Η πρόοδός του θα πρέπει να είναι σταδιακή και η αποστολή μας είναι να τον βοηθήσουμε να επανέλθει σε καλό δρόμο. Χαίρομαι που τον έχω εδώ».
🗣️| 🇧🇪 Rudi Garcia is not worried about Lukaku:— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) May 15, 2026
"He is the center forward of our national team, the best scorer in the history of Belgium and an important player in terms of leadership. We couldn't do without Romelu Lukaku, and I'm happy that we can take him with us."… https://t.co/jQ2xd4050p
