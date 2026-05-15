Γκαρσιά για Λουκάκου: «Χαίρομαι που τον έχω εδώ, πρόκληση για εμάς να επανέλθει σε πλήρη φόρμα!»

Ο προπονητής της Εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσιά, μίλησε για την κλήση του Λουκάκου στο Μουντιάλ 2026 και τη σημασία της επιστροφής του «Big Rom» στα γνωστά του στάνταρ.

Ο Ρούντι Γκαρσιά γνωστοποίησε τους 26 παίκτες της αποστολής της Εθνικής Βελγίου (15/05) για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβε και τον Ρομέλου Λουκάκου αντί του Οπεντά.

Ο πρώην επιθετικός της Νάπολι είχε μια δύσκολη χρονιά τόσο αγωνιστικά εξαιτίας των τραυματισμών όσο και στις σχέσεις του με τους Ναπολιτάνους. Η ρήξη είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον προπονητή της ομάδας της Νότιας Ιταλίας, Αντόνιο Κόντε.

Ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στην πατρίδα του προκειμένου να προπονηθεί εντατικά, ούτως ώστε να βρίσκεται στις κλήσεις του Γκαρσιά. Και τα κατάφερε!

Ο 62χρονος Γάλλος τεχνικός συμπεριέλαβε τον πολύπειρο επιθετικό στις κλήσεις για το Μουντιάλ 2026. Όπως δήλωσε και ο ίδιος αποτελεί προσωπική πρόκληση να επιστρέψει ο «Big Rom» στις υψηλές αγωνιστικές... πτήσεις.

Να σημειωθεί πως ο υψηλόσωμος striker είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για το Βέλγιο. Συνολικά μετρά 124 συμμετοχές, 89 γκολ και 18 ασίστ με το εθνόσημο στο στήθος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρούντι Γκαρσιά:

«Έχει αναρρώσει, αλλά η κατάστασή του υστερεί. Η πρόκληση είναι να επανέλθει σε πλήρη φόρμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι 100% έτοιμος πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λουκάκου έχει αρχίσει ήδη αν προπονείται στο Τούμπιζε για να ανακάμψει όσο καλύτερα μπορεί. Η αποστολή μας είναι να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει στην κορυφή.

Η πρόοδός του θα πρέπει να είναι σταδιακή και η αποστολή μας είναι να τον βοηθήσουμε να επανέλθει σε καλό δρόμο. Χαίρομαι που τον έχω εδώ».