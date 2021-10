Χρυσή Μπάλα: Με Μέσι, Λέβα, Κριστιάνο και... Τσέλσι - Ιταλία η 30άδα των υποψηφίων

Κούρσα αστέρων για τη Χρυσή Μπάλα του 2021, με τη λίστα που διέρρευσε να περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα ονόματα και να είναι γεμάτη από παίκτες της εθνικής Ιταλίας και κατά το 1/3 από παίκτες των Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι.

Για την 7η Χρυσή Μπάλα ο ρέκορντμαν Λιονέλ Μέσι, για να τον ισοφαρίσει με 6 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για αυτή που... έχασε λόγω πανδημίας ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, για την παρθενική του ο πρωταθλητής Ευρώπης και Champions League, Ζορζίνιο και ο συμπαίκτης του στην Τσέλσι, Ενγκολό Καντέ. Η 30μελής λίστα των υποψηφίων της Χρυσής Μπάλας είναι πλέον γνωστή και περιλαμβάνει όλα τα μεγάλα αστέρια και τα ονόματα που περίμενε κανείς με βάση τα αγωνιστικά δρώμενα του 2021, με την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι από πλευράς συλλόγων να καταλαμβάνουν το 1/3 με πέντε παίκτες καθεμία και τους Ατζούρι να έχουν εκπροσώπηση από πέντε κατόχους Euro.

Ξεχωριστή παρουσία είναι και αυτή του Σίμον Κιάερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο ταξίδι της εθνικής Δανίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro, μα κυρίως αποτέλεσε παράδειγμα κι αναγνωρίστηκε διεθνώς για τη βοήθεια και τη γενναιότητά του στο εφιαλτικό απόγευμα όταν κατέρρευσε ο Κρίστιαν Έρικσεν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 από τους 30 του 2019 βρίσκονται και φέτος στη λίστα. Αυτοί είναι οι: Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπενζεμά, Ντε Μπρόινε, Σουάρες, Στέρλινγκ, Μαχρέζ, Μπαπέ, Νεϊμάρ, Μόντριτς.

Η λίστα των 30 υποψηφίων όπως και της 10άδας για το «Yacine Trophy» που δίνεται στον καλύτερο τερματοφύλακα προέκυψε μέσα από ψηφοφορία 180 αθλητικών δημοσιογράφων από όλο τον πλανήτη, ενώ για το βραβείο Κοπά για τον καλύτερο παίκτη κάτω των 21, η επιλογή έγινε από 32 πρώην νικητές της Χρυσής Μπάλας. Για τις 20 υποψηφιότητες των γυναικών, ψήφισαν 50 αθλητικοί δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο από όλον τον πλανήτη.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει η διαδικασία ψηφοφορίας του «France Football» για την τελική τριάδα των φιναλίστ, με την τελετή απονομής να είναι προγραμματισμένη για τις 29 Νοεμβρίου στο «Theatre du Chatelet» του Παρισιού.

Αναλυτικά η λίστα των υποψηφίων που θα ανακοινωθεί και επίσημα:

Η λίστα των υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα των γυναικών:

Riyad Mahrez

Ngolo Kanté

Erling Haaland

Leonardo Bonucci

Mason Mount pic.twitter.com/HdtZwVa74N