Χρυσή Μπάλα: Ντοναρούμα, Νόιερ, Μεντί στη 10άδα για τον κορυφαίο τερματοφύλακα

Δυνατός ανταγωνισμός για το «Yacine Trophy» με τα ονόματα των Ντοναρούμα, Νόιερ, Μεντί να ξεχωρίζουν. Εκτός 10άδας οι Άλισον και Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν, αναλυτικά οι υποψήφιοι.

Μετά την 30άδα των υποψηφίων για το μεγάλο βραβείο της Χρυσής Μπάλας, γνωστοί έγιναν και οι 10 υποψήφιοι τερματοφύλακες για το «Yacine Trophy», το... Χρυσό Γάντι του 2021.

Όπως και στη λίστα της Χρυσής Μπάλας, οι τερματοφύλακες των πρωταθλητών Ευρώπης (Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα), Νότιας Αμερικής (Εμιλιάνο Μαρτίνες) και Champions League (Εντουάρ Μεντί) φιγουράρουν μεταξύ των υποψηφίων, με μεγάλα ονόματα όπως ο Μάνουελ Νόιερ, ο Γιαν Όμπλακ, ο Έντερσον και ο Τιμπό Κουρτουά να συμπληρώνουν τη 10άδα.

Εκτός λίστας έμεινε το 1-2 του 2019, Άλισον και Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Αναλυτικά η λίστα για το «Yacine Trophy»:

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν, Ιταλία)

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι, Βραζιλία)

Κάσπερ Σμάιχελ (Λέστερ, Δανία)

Εντουάρ Μεντί (Τσέλσι, Σενεγάλη)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης, Βέλγιο)

Κέιλορ Νάβας (Παρί Σεν Ζερμέν, Κόστα Ρίκα)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα, Αργεντινή)

Μάνουελ Νόιερ (Μπάγερν, Γερμανία)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης, Σλοβενία)

Σαμίρ Χαντάνοβιτς (Ίντερ, Σλοβενία)



Check out the 10 nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine #ballondor pic.twitter.com/SNE4rmQN5t — France Football (@francefootball) October 8, 2021

Here are the last nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine



Keylor Navas

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

Jan Oblak

Samir Handanovic#ballondor pic.twitter.com/rys6ANVDRA October 8, 2021