Χρυσή Μπάλα: Οι υποψηφιότητες για το βραβείο «Kopa 2021»

Εγιναν γνωστοί οι ποδοσφαιριστές που διεκδικούν το βραβείο «Kopa 2021» για τον καλύτερο νέο παίκτη (U21) της χρονιάς.

Τρεις Βρετανοί ποδοσφαιριστές, δύο Γερμανοί, ένας Βέλγος, ένας Πορτογάλος, ένας Αμερικανός, ένας Ισπανός κι ένας Ολλανδός. Από αυτές τις χώρες προέρχονται οι δέκα υποψήφιοι παίκτες για το βραβείο του κορυφαίου παίκτη κάτω των 21 ετών. Η λίστα αποτελείται από τους: Μέισον Γκρίνγουντ, Μπουκάγιο Σάκα, Πέδρι, Ζερεμί Ντοκού, Ράιαν Γκράβενμπερχ, Τζαμάλ Μουσιάλα, Φλόριαν Βιρτς, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζιοβάνι Ρέινα και Νούνο Μέντες.

