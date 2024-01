Η Μπάγερν Μονάχου κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στη Νιούκαστλ για την αγορά του Κίραν Τρίπιερ, όμως έπεσε στο κενό.

Μετά τον Χάρι Κέιν και τον Έρικ Ντάιερ η Μπάγερν Μονάχου θέλει να κάνει δικό της ακόμα έναν διεθνή Άγγλο. Ο λόγος για τον Κίραν Τρίπιερ, ο οποίος είναι πρώτος στόχος των πρωταθλητών Γερμανίας για την αναβάθμιση στο δεξί άκρο της άμυνας. Οι Βαυαροί τα έχουν βρει προφορικά με τον ακραίο αμυντικό της Νιούκαστλ, όμως δεν έχουν φτάσει σε χρυσή τομή με το βρετανικό κλαμπ.

Οι Καρακάξες έχουν ανάγκη από χρήματα για να παρουσιάσουν έσοδα προκειμένου να μείνουν εντός ορίου των οικονομικών κανονισμών της Premier League και της UEFA, όμως είναι αρνητικοί στο να παραχωρήσουν των εκ των βασικότερων ποδοσφαιριστών τους. Η Μπάγερν κατέθεσε νέα βελτιωμένη προσφορά στη Νιούκαστλ, της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ, όμως απορρίφθηκε από τη διοίκηση των Σαουδαράβων.

🚨Exclusive: FC Bayern have submitted an improved offer for Kieran #Trippier!



⚠️ After new rounds of discussions, Bayern is pushing for Trippier now ✔️



➡️ Negotiations with Newcastle ongoing. Bayern is waiting for #NUFC …



➡️ #Mukiele, not 100 % off but Bayern was focused on… pic.twitter.com/V54LXFbxcX