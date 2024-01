Τα προβλήματα γύρω από το deal γύρω για τον Νόρντι Μουκιέλε έχουν αναγκάσει τη Μπάγερν να στρέψει το βλέμμα της και σε διαφορετικές επιλογές, με τον Κίραν Τρίπερ να έχει δεσμευτεί ήδη προφορικά.

Η αναζήτηση ενός δεξιού μπακ συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς στη Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει ξεχωρίσει δυο εφικτές περιπτώσεις. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο δανεισμός του Νόρντι Μουκιέλε από την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν στάσιμες στο Μόναχο έβαλαν σε λειτουργία το Plan B.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Sky Sports Germany» που επιβεβαιώνονται και από τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο γερμανικός σύλλογος έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τον Κίραν Τρίπιερ για κανονική μεταγραφή.

Με την οικονομική κατάσταση της Νιούκαστλ άλλωστε να... απαιτεί πώληση για μια άμεση εξυγίανση, στο Μόναχο βλέπουν στο πρόσωπό του μια προσιτή και έμπειρη επιλογή για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας.

Προς το παρόν πάντως η Μπάγερν θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες γύρω από τον Μουκιέλε και θα στραφεί οριστικά στην περίπτωση του Άγγλου εφόσον οι διαπραγματεύσεις με την Παρί καταρρεύσουν πλήρως.

🚨 Excl. News #Trippier: Verbal agreement between FC Bayern & Trippier has been reached now!



➡️ The 33 y/o keen to join Bayern immediately ✔️



Bayern and Newcastle in contact. Chr. Freund still prefers a loan deal with Mukiele, but he’s preparing for the possibility that the… pic.twitter.com/a10x1hYXHZ