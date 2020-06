Το «The Basketball Tournament» κερδίζει κάθε καλοκαίρι όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των παικτών, αφού το έπαθλο του είναι πολύ δελεαστικό!

Η νικήτρια ομάδα παίρνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων δολαρίων και γι' αυτό κάθε χρόνο ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει το καλύτερο ρόστερ, για να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο.

Ο Ντεσόν Τόμας, που πέρυσι ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ για δύο ακόμη χρόνια, θα βρεθεί σε αυτό το τουρνουά.

Ο 28χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί με τους Carmen's Crew, οι οποίοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές στην διοργάνωση του 2019.

ALERT: Here's the news that @CarmensCrew fans have been waiting for.

The champs have officially signed @Deshaunthomas_0 for TBT 2020! pic.twitter.com/gGpnWV8tJm

— TBT (@thetournament) June 20, 2020