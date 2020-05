Ο Οκτάβιους Έλις στο τουρνουά των 2 εκατομμυρίων! (pic)

Τις προάλλες το «ΤΒΤ» ανακοίνωσε τις αλλαγές που θα κάνει αυτό το καλοκαίρι, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην «fully quarantine edition», οι 24 ομάδες θα πάρουν μέρος στο 10μερο τουρνουά που θα γίνει σε μία πόλη, με όλα τα μέλη να ελέγχονται διαρκώς για Covid-19.

Σε μία από τις ομάδες θα βρεθεί και ο Οκτάβιους Έλις, που θα φορέσει την φανέλα του «Playing for Jimmy V». Σε αυτή την ομάδα, ο σέντερ του Ολυμπιακού θα είναι συμπαίκτης με τον Ράιον Μπράουν, με τον οποίο έχουν συνυπάρξει στον Προμηθέα.

ROSTER UPDATE

Very happy to announce our addition of Octavius Ellis @Tay_UC2 !!

Fresh off a year in the euroleague for Olympiacos the 6’10 Big man is ready to play #4JimmyV pic.twitter.com/u1JLgcqPHg

— Playing for Jimmy V (@4JimmyV) May 30, 2020