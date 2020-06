Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Κατεβάζει ομάδα στο τουρνουά 2 εκατομμυρίων με παίκτες από Ολυμπιακό - Παναθηναϊκό! (pic)

Το γνωστό τουρνουά των ΗΠΑ, που δίνει δύο εκατομμύρια στη νικήτρια ομάδα, θα γίνει τον Ιούλιο, αλλά σε... short edition, αφού θα διαρκέσει για 10 ημέρες και οι ομάδες από 64, έγιναν 24.

Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ άφησε το μποξ, αλλά πιάνει μπάλα και κατεβάζει ομάδα στο «ΤΒΤ» και μαζί του θα έχει παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο λόγος για τους Κάιλ Ουίλτζερ, Τρέμελ Ντάρντεν, Ουίλι Ριντ και Τζέικομπ Ουάιλι.

Την ομάδα ολοκληρώνουν δύο παίκτες της τουρκικής Μπελεντίγε (Τζόρντον Κρόφορντ, Πέιτον Όλντριτζ), ο 38χρονος Έρνεστ Τζόζεφ Γκάλουπ, ο Νικ Τζόνσον της Τουρκ Τέλεκομ και ο Τζεφ Λεντμπέτερ που παίζει στην G-League.

Υπενθυμίζεται ότι το «The Basketball Tournament» είναι ένα καλοκαιρινό τουρνουά, πασίγνωστο και πολυδιαφημισμένο στις ΗΠΑ, στο οποίο συμμετέχουν ομάδες επαγγελματιών κι ερασιτεχνών αθλητών, που στόχο έχουν να κατακτήσουν το έπαθλο των δύο εκατομμυρίων.

BREAKING: @FloydMayweather enters The Money Team into TBT 2020!

Players on the roster include Jordon Crawford, Nick Johnson, and Kyle Wiltjer. pic.twitter.com/y5vGM0dhgv

— TBT (@thetournament) June 3, 2020