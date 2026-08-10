Ο Ένες Καντέρ μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαίωσε ότι κατέθεσε επίσημα αίτημα για το Draft του WNBA.

Ο κακός χαμός έχει γίνει στα social media με τον Ένες Καντέρ. Ο πρώην NBAer, αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο Draft του WNBA το 2027, κάτι το οποίο έχει σχολιαστεί έντονα.

Με νέα του ανάρτηση στο Instagram, o 34χρονος, έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε επίσημη αίτηση για συμμετοχή στο Draft και μάλιστα ζήτησε από τη λίγκα, να επιβεβαιώσει ότι παρέλαβε την αίτησή του.

«Παρακαλώ αποδεχθείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το Draft του WNBA 2027», έγραψε ο Καντέρ.