Καντέρ για WNBA: «Αυτοί είναι οι κανόνες που δημιούργησαν, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ»
Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει να στηρίζει την επιλογή του και μίλησε αναλυτικά για αυτή! Ο 34χρονος πρώην NBAer, δήλωσε συμμετοχή στο WNBA Draft 2027 και όπως εξηγεί ο ίδιος αισθάνεται απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί.
Η απόφασή του έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, όμως ο ίδιος δε δείχνει διατεθειμένος να κάνει... πίσω. Ο Τούρκος, που πλέον έχει και αμερικανική υπηκοότητα, σε συνέντευξη που παραχώρησε και δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως από τη στιγμή που οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι, σκοπεύει να αγωνιστεί κανονικά στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών στον πλανήτη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Σύμφωνα με τους κανόνες τους, αν πατήσω στο παρκέ και δηλώσω ότι είμαι γυναίκα, μου επιτρέπεται να αγωνιστώ και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αυτοί είναι οι κανόνες που δημιούργησαν».
Οι δηλώσεις του αναφορικά με την Κέιτλιν Κλαρκ:
«Εγώ και η Κέιτλιν θα είμαστε οι Κόμπι και Σακίλ της νέας εποχής. Σκεφτείτε το αυτό: Κατεβαίνουμε στην περιοχή, η Κέιτλιν μου πετάει μια λόμπα και το χτυπάω στο καλάθι. Μετά εγώ και η Κέιτλιν χτυπάμε στήθος με στήθος, που τώρα επιτρέπεται να κάνω, επειδή είμαι γυναίκα».
Enes Freedom: Caitlin Clark and I will be the next Kobe and Shaq@EnesFreedom “Think about this… We’re going down the lane, Caitlin throws me a lob and I dunk it. Then me and Caitlin bump chests… which I’m allowed to do now, because I’m a woman.” pic.twitter.com/B9NsxzzB1z— jay plemons (@jayplemons) August 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.