Καντέρ για WNBA: «Αυτοί είναι οι κανόνες που δημιούργησαν, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ»

Ο Ενές Καντέρ μίλησε εκτενώς για την απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή στο WNBA Draft 2027.

Ο Ενές Καντέρ συνεχίζει να στηρίζει την επιλογή του και μίλησε αναλυτικά για αυτή! Ο 34χρονος πρώην NBAer, δήλωσε συμμετοχή στο WNBA Draft 2027 και όπως εξηγεί ο ίδιος αισθάνεται απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί.

Η απόφασή του έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως το τελευταίο διάστημα στην παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, όμως ο ίδιος δε δείχνει διατεθειμένος να κάνει... πίσω. Ο Τούρκος, που πλέον έχει και αμερικανική υπηκοότητα, σε συνέντευξη που παραχώρησε και δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως από τη στιγμή που οι κανόνες είναι συγκεκριμένοι, σκοπεύει να αγωνιστεί κανονικά στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ γυναικών στον πλανήτη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σύμφωνα με τους κανόνες τους, αν πατήσω στο παρκέ και δηλώσω ότι είμαι γυναίκα, μου επιτρέπεται να αγωνιστώ και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αυτοί είναι οι κανόνες που δημιούργησαν».

Οι δηλώσεις του αναφορικά με την Κέιτλιν Κλαρκ:

«Εγώ και η Κέιτλιν θα είμαστε οι Κόμπι και Σακίλ της νέας εποχής. Σκεφτείτε το αυτό: Κατεβαίνουμε στην περιοχή, η Κέιτλιν μου πετάει μια λόμπα και το χτυπάω στο καλάθι. Μετά εγώ και η Κέιτλιν χτυπάμε στήθος με στήθος, που τώρα επιτρέπεται να κάνω, επειδή είμαι γυναίκα».